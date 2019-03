Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, erscheint das Kontextmenü von Windows. Dieses ermöglicht Vorgänge wie Ordner erstellen, kopieren, ausschneiden und so weiter. Mit dem Right Click Enhancer können Sie diese Optionen noch erweitern. Mit einem Klick können Sie Dateien verschlüsseln, eine Liste mit allen Dateien im ausgewählten Ordner lassen oder den Dateipfad in die Zwischenablage kopieren (und vieles mehr).