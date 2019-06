Minesweeper Pro gratis unter Android zocken

Microsoft hatte das Knobelspiel Minesweeper ursprünglich für Windows 3.1 entwickelt, das im April 1992 an den Start ging. Ziel des kurzweiligen Spielchens ist es, durch Logik und etwas Glück ein Spielfeld mit versteckten Minen freizuräumen. Sobald der Spieler bei diesem Versuch versehentlich ein Feld mit einer Mine aufdeckt, ist das Spiel vorbei. Microsoft lieferte das Spiel auch in den Folgeversionen von Windows mit aus, ab Windows 8 war der Klassiker dann nur noch über den Windows Store verfügbar.

Die gleichnamige Adaption für Android ist derzeit gratis in der werbefreien Pro-Version erhältlich. Normalerweise schlägt die App mit Fr. 1.40 zu Buche, das Angebot ist noch für die nächsten sechs Tage gültig.

Die Android-Variante lässt sich je nach Vorliebe hochkant sowie im Querformat spielen. Per einfaches Tippen auf ein Feld wird dieses freigeräumt, ein lang anhaltender Druck markiert eine Mine. In den Einstellungen der App lässt sich die Schwierigkeit des Spiels erhöhen und die Oberfläche optisch anpassen – standardmässig ist die bekannte Optik aus Windows ausgewählt. Auf Wunsch werden die erzielten Highscores in der Google-Cloud gespeichert. Die App erfordert mindestens Android 2.3, aktuell zählt das Spiel über 500'000 Installationen.