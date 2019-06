ParkU stellt seinen Dienst in der Schweiz ein

Das Berliner Start-up ParkU zieht sich aus der Schweiz zurück, wie inside-it.ch berichtet . Offenbar erhielten Kunden eine Information, dass der Service hierzulande zum 30. Juni eingestellt wird. Das Guthaben werde den Kunden zurückerstattet, heisst es darin.

Gründe, warum die Berliner Firma sich zurückzieht, gibt ParkU gemäss dem Onlineportal nicht an. Es ist auch nichts dazu bekannt, was mit den Daten der Schweizer Kunden geschieht. Unsere Anfrage an die Medienstelle blieb bisher unbeantwortet.

Laut Firmenwebseite bietet ParkU in über 30 Ländern europaweit Informationen zu Parkplätzen. Parkplätze in Innenstädten reservieren war bisher in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und den Niederlanden möglich. Das Parkieren am Strassenrand ist in Deutschland und Österreich möglich. ParkU wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin.