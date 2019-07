Samsung: neuer App-Store lanciert

Bixby ist der virtuelle Assistent von Samsung. Die Koreaner haben jetzt passend für ihren Assistenten einen App-Store aufgemacht. Ziel davon ist es, Nutzern der Galaxy-Phones neue Voice-Angebote zur Verfügung zu stellen. Was bei Amazons Alexa die Skills sind, sind bei Bixby sogenannte Capsules. Diese ermöglichen den Zugriff auf Funktionen via Sprachbefehl.



Die Shortcuts-Befehle zur Integration in die Apps von Drittanbietern gibt es eigentlich schon. Der neue Marktplatz erleichtert jedoch das Durchsuchen verschiedener Kategorien, um in Themenbereichen wie Spiele, Produktivität, Reise oder Musik passende Capsules zu finden. Samsung hebt in seiner Vorstellung des neuen Marktplatzes vor allem hervor, dass sich die Assistenz-Capsules individuell anpassen lassen. So sollen die Nutzer bevorzugte Capsules einstellen können wie beispielsweise den Lieblings-Taxianbieter, sodass die Taxirufaufforderung per Sprachbefehl in Zukunft immer wieder an den bevorzugten Anbieter geht.

Mehr Entwickler auf die Bixby-Plattform

Mit der Einführung eines eigenen Marktplatzes hofft Samsung, mehr Entwickler auf die Bixby-Plattform zu bringen. So sollen mehr sprachbasierte Assistenzangebote speziell für die Samsung-Geräte angeboten werden. Im Herbst dieses Jahres will Samsung auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz ausserdem noch mehr Bixby-Technik vorstellen.

Für die Nutzer dürfte zunächst einmal am neuen Angebot interessant sein, dass Samsung weder im Bixby-Marktplatz noch in den Capsules Display-Anzeigen erlauben will. Ob auch Audio-Ads ausgeschlossen werden, ist noch nicht klar. Der Bixby-Marktplatz steht zunächst Benutzern in den USA und Korea zur Verfügung.



Bixby spricht seit diesem Frühjahr auch Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch.