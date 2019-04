SBB Mobile: Billette neu mit Twint bezahlen

Nutzer von «SBB Mobile» (Android, iOS) erhalten eine weitere Möglichkeit, ihre über die App gekauften Tickets zu bezahlen. Ab sofort kann man auch Twint als Zahlungsmittel wählen. Damit komme man einem steigenden Kundenbedürfnis nach, schreiben die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in einem Blog-Eintrag.

Auch auf sbb.ch sowie an den Billettautomaten ist die Bezahlung mit Twint bereits seit Ende Februar möglich. Die Bezahloption wird voraussichtlich Mitte Jahr auch in den SBB-Reisezentren zur Verfügung stehen. «Dazu sind noch technische Anpassungen an den Vertriebssystemen sowie Zahlterminals notwendig», heisst es im Blog-Eintrag weiter. Ein Ausbau auf andere Kanäle (z.B. P+Rail-App) werde derzeit geprüft.

Ihre Zahlungsmittel können Sie in der App so sehen oder ändern: Meine Einstellungen, Zahlungsmittel bearbeiten. Dann tippen Sie auf Zahlungsmittel hinzufügen, um die Liste zu sehen.