SBB Mobile: neuer Sparpreis-Vergleich verfügbar

Sparbillette der SBB sind beliebt und die Nachfrage steigt, wie die SBB in einem Blog-Eintrag schreiben. Rund 800'000 Kundinnen und Kunden, welche die SBB-Mobile-App nutzen, kaufen Billette mit ihrem Smartphone. Laut SBB wird heute bereits mehr als jedes zweite SBB-Billett (51,5 Prozent) über die Webseite oder die SBB-Mobile-App gekauft.

Nun erweitern die SBB den Sparbillet-Dienst und führen den Sparpreisvergleich ein. Nachdem die Preisanzeige aktiviert wurde, sieht man in der App direkt im Fahrplan die Verbindungen mit den billigsten Sparbilletten. Die angezeigten Preise entsprechen dem günstigsten Halbtax-Preis in der 2. Klasse.

Beispielsweise die Strecke Zürich–Bern einfach kostet i.d.R. Fr. 25.50 (Halbtax, 2. Klasse). In der iOS-App wird uns nun für Samstagmorgen ein Sparticket ab 8 Franken angezeigt.

Um die Preisanzeige zu aktivieren, klicken Sie in der Fahrplansuche auf Erweiterte Suche und setzen bei Preisanzeige im Fahrplan anzeigen ein Häkchen.

Für iOS-Geräte ist die Funktion bereits verfügar, für Android-Nutzer wird sie in den nächsten Wochen folgen (bei unserem Redaktions-Smartphone mit Android 9.0.0 war sie noch nicht ausgerollt). Bis Ende Jahr soll der Sparbillett-Vergleich dann auch auf der Webseite sbb.ch zur Verfügung stehen.

Ausserdem haben die SBB auch den Kaufprozess in der App vereinfacht. Die hinterlegten SwissPass-Abonnements werden nun gemäss SBB automatisch angerechnet – man muss sie also nicht mehr manuell angeben. Des Weiteren wurde eine doppelte Kaufbestätigung vor dem finalen Kaufabschluss eingeführt, was laut SBB die Anzahl der Fehl- oder Doppelkäufe «markant» reduziert hat.