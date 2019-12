SBB testen Mobilitäts-App SmartWay

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben eine Testversion der neuen Mobilitäts-App «SmartWay» lanciert, wie «Blick» berichtet. Die App zeigt verfügbare Verkehrsmittel und Verbindungen in der Nähe und ist sowohl für Android als auch iOS verfügbar. Man kann sich allerdings nur via SwissPass registrieren resp. anmelden.

Ähnlich wie die App «Viadi Zero» von Ubique, über die wir vor zwei Tagen berichteten, lernt «SmartWay» stetig dazu und soll immer besser werden. Während Viadi Zero die Live Map hat, auf der man z.B. dem 13-er-Tram beim Vorbeifahren zusehen kann, ist dies in SmartWay – zumindest in der Android-Version – (noch?) nicht möglich. Die Karte basiert aber ebenfalls auf Live-Daten.

Die App lernt aus Ihrem Reiseverhalten und sendet Ihnen im Störungsfall persönliche Informationen per Live-Ticker.

Für die intelligente Reiseassistenz benötigt die SBB-App Zugriff auf Standortdaten, auch bei geschlossener App, wie es in den App-Informationen heisst. Die Daten werden rund um die Uhr aufgezeichnet. Immerhin kann man seine SmartWay-Daten einsehen und auf Wunsch auch löschen. Allfällige Abos (GA, Halbtax, seven25 und Verbund-Abos) kann man hinterlegen (auf dem SwissPass).

Shared Mobility

Standorte von E-Trottis, CarSharing und Velos/E-Bikes werden angezeigt. Laut Webseite werden nebst Verfügbarkeit weitere Informationen wie z.B. der Akkustand der Trottis etc. angezeigt.

Beim kurzen Ausprobieren, für eine Route Zürich Sihlcity - Altstetten, werden zwar alle drei Kategorien angezeigt (s. Screenshot), aber das wars dann auch schon. Antippen ist nicht möglich, rechts davon steht Bald verfügar.

«SmartWay» ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, die französche und italienische Version folgen im Frühjahr 2020.