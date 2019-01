Ab sofort kann man auch mit dem Messenger Telegram eine Umfrage erstellen, wie wir das kürzlich hier für Threema erklärt haben. Prüfen Sie zuerst, ob Sie die aktuellste Version haben.

Zusätzlich zu den bestehenden Bots wie @vote hat Telegram nun ein spezielles Tool für Umfragen eingeführt. Diese können ausserdem weitergeleitet werden, um die Reichweite zu erhöhen. Im Moment sind die Umfragen anonym. Es kann also niemand sehen, wer für was gestimmt hat. Telegram schreibt in einem Blog-Eintrag, dass man allenfalls künftig nicht-anonyme Umfragen einführe, bei denen die Wählerlisten öffentlich sind.

Lösung:

1. Öffnen Sie die Messenger-App Telegram.

2. Öffnen Sie einen bestehenden Gruppenchat oder erstellen Sie einen neuen (Bleistift-Symbol).

3. Tippen Sie auf das Medien hinzufügen-Symbol.

4. Tippen Sie auf Umfrage.

5. Erstellen Sie einen Titel und definieren Sie die Umfrageoptionen (Antwortmöglichkeiten).

6. Oben rechts tippen Sie auf das Häkchen, um die Umfrage fertig zu stellen und innerhalb er Gruppe zu verschicken.

Falls Sie Ihre Umfrage danach teilen möchten, tippen Sie im Chat auf die Umfrage und wählen dann Weiterleiten. Alternativ können Sie diese Anheften, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Sie können sich die Funktion auch in diesem Telegram-Clip ansehen.