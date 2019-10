Updates für Twitters Direktnachrichten

iOS-Nutzer bei Twitter können sich freuen: Sie sind die erste Benutzergruppe, die dort in den Genuss der Direktnachrichten-Suche kommt. Die Funktion, die von Usern schon seit Langem gefordert wurde, kommt jetzt nach einem Test in den allgemeinen Gebrauch, wie Twitter mit einem Tweet ankündigt.

Die Suche läuft dabei allerdings nicht nach Stichworten, sondern bezieht sich auf Nutzernamen und Gruppen. So erscheint nun in der Twitter-App über der Liste der aktuellen Direktnachrichten ein Suchfenster. Hier kann der Nutzername als Suchwort eingegeben werden. Die Suchfunktion überprüft zunächst den neueren Nachrichtenaustausch; über Antippen eines Links kann die Suche aber auch auf ältere Messages ausgeweitet werden. Eine Stichwortsuche ist immer noch nicht möglich.

Bereits zu Wochenbeginn hatte Twitter zudem eine Filterfunktion für die Direktnachrichten eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine Möglichkeit, unerwünschte Messages schon vor dem Lesen auszusortieren.

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 15, 2019