ZVV: Check-in-Ticket wird definitiv eingeführt

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) hat nach rund anderthalb Jahren Markttest verkündet, dass die Check-in-Funktion definitiv eingeführt und somit ein integraler Bestandteil der ZVV-Tickets-App (Android, iOS) wird. Im April 2018 hatte der ZVV die Funktion als Markttest eingeführt (PCtipp berichtete).

Mit einem Wisch mit dem Finger checkt man vor der Fahrt in der App ein. Um den Vorgang abzuschliessen, schiebt man bei Ankunft den Regler wieder zurück zur Ursprungsposition. Am Ende des Tages wird der Preis für die zurückgelegte Strecke berechnet. Das Check-in-Ticket kann schweizweit genutzt werden und basiert auf der App Lezzgo der BLS AG.

Der ZVV ist mit dem Markttest zufrieden und spricht im Communiqué von einer stabilen Lösung und reger Nutzung: In den ersten 17 Monaten wurden total 530'000 Check-in-Tickets in der ZVV-Ticket-App verkauft. Mittlerweile ist jedes vierte Ticket, das in der ZVV-Tickets-App gekauft wird, ein Check-in-Ticket, schreibt der ZVV weiter. Im August lösten durchschnittlich 1500 Kundinnen und Kunden ein Check-in-Ticket.

Lesen Sie auch unseren ÖV-App-Testvergleich, in dem wir Fairtiq, Lezzgo und ZVV-Tickets verglichen haben (Stand Oktober 2018).