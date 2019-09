Google feiert 15 Jahre in der Schweiz

Zum 15. Jubiläum von Google Schweiz eröffnet der US-Konzern die neuen Räumlichkeiten an der Europaalle in Zürich. Der neue Standort nahe Zürich Hauptbahnhof dient als neuer Schweizer Hauptsitz. In der Limmatstadt arbeiten knapp 4000 Mitarbeitende aus 85 Nationen, Platz hätte es für 5000 Mitarbeiter. Die bestehenden Räumlichkeiten im Hürlimann-Areal werden weiterhin von Google Schweiz genutzt.

«15 Jahre nach dem Start unserer Geschäftstätigkeit hierzulande bin ich überzeugter denn je, dass die Schweiz genau der richtige Standort für Google ist», sagt Urs Hölzle, Senior Vice President Technical Infrastructure, am Dienstag vor den Medien.

Der PCtipp konnte an einem Rundgang durch die Räumlichkeiten an der Europaallee 36 teilnehmen, welchen Sie sich im Video anschauen können (mit einem Smartphone aufgezeichnet).

Die Teams in Zürich arbeiten unter anderem an der Google Suche, dem Google Assistant, dem Kartendienst Google Maps, Gmail oder YouTube; ausserdem forscht das Google AI-Team in der Limmatstadt. Ausserdem wird hier laut Google an der Weiterentwicklung von Technologien zum Schutz der Privatsphäre und Sicherheit gearbeitet.

