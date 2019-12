mobilezone mit neuer Schweizer Geschäftsleitung

Unter der Leitung von Roger Wassmer (CEO CH & AT) wird es neu eine Geschäftsleitung geben, der sechs Mitglieder angehören. Neben Roger Wassmer, werden Andreas Fecker (CFO Gruppe) sowie die bisherigen Mitglieder des Management Teams, Thomas Gülünay (Managing Director B2B), Nicola Lippolis (Sales Director B2C), Claudia Schumacher (Director Human Resources) und Gregor Vogt (Director Marketing & Customer Experience) in die Geschäftsleitung ernannt.



Andreas Fecker (seit 2008 bei mobilezone) verantwortet als CFO Gruppe auch die Bereiche Finance & Controlling der Schweizer Gesellschaften. Thomas Gülünay (seit 2008 bei mobilezone) ist als Managing Director B2B für die Geschäftseinheit Business in der Schweiz zuständig. Nicola Lippolis (seit 2014 bei mobilezone) zeichnet sich als Sales Director B2C für die Verkaufsaktivitäten in den 120 Shops sowie die Abteilungen Inhouse Sales und Sales Service verantwortlich. Claudia Schumacher (seit 2010 bei mobilezone) verantwortet als Director Human Resources das Personalwesen der Schweizer Gesellschaften. Gregor Vogt (seit 2010 bei mobilezone) ist als Director Marketing & Customer Experience für Marketing & Kommunikation, sowie die Bereiche Kundenbindung, Kundendienst und Ladenbau zuständig.



«Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen erfahrenen Kollegen und bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren die wichtigen Themen für die mobilezone gemeinsam vorantreiben werden», so Roger Wassmer.



Auch Markus Bernhard (CEO Gruppe) freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium: «Für die Zukunft des Unternehmens ist es ein wichtiger Schritt, einen wesentlichen Teil der Führungsverantwortung weiterzugeben. Weiterhin werde ich mich persönlich um den Verkauf in der Schweiz kümmern.»