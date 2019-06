Swisscom: Papier-Rechnung und Zahlung am Postschalter kosten

Auch die Swisscom wälzt nun die Kosten auf ihre Kunden um: Ab 1. Oktober wird Privatkunden für eine Papier-Rechnung Fr. 2.90 verrechnet, wie die «Handelszeitung» berichtet.

Demnach begründet die Swisscom den Schritt mit dem Aufwand. Dem Unternehmen entstünden durch den Versand der Rechnungen jährlich Kosten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schreibt. Dort heisst es auch: «Alle betroffenen Kunden – alle, die aktuell eine Papierrechnung beziehen oder am Postschalter einzahlen – werden mindestens zwei Mal auf ihrer Rechnung darauf hingewiesen, bevor die Verrechnung ab 1. Oktober startet.»

Zahlungen am Postschalter kosten

Auch die Gebühren der Post für Zahlungen am Postschalter verrechnet die Swisscom ab Herbst weiter. Die Höhe der Gebühr, welche die Post verrechnet, orientiert sich am Rechnungsbetrag. Wer am Postschalter eine Swisscom-Rechnung einzahlt, bezahlt ab 1. Oktober pauschal Fr. 3.–, wie die Swisscom auf der Webseite schreibt (siehe Zahlungsmöglichkeiten).

Wer damit nicht einverstanden ist, kann ab Oktober laut Swisscom seine Rechnung gebührenfrei in einem Swisscom-Shop bezahlen. Die Zahlung kann in bar, per Maestro, Kreditkarte oder Twint erfolgen. Die Rechnung muss dafür nicht zwingend mitgebracht werden. Über diesen Link finden Sie einen Shop in Ihrer Nähe.

Alternativ ist es ab dem selben Zeitpunkt möglich, die Swisscom-Rechnungen per Kreditkarte (Visa, Mastercard) im Kundencenter oder in der My-Swisscom-App zu bezahlen.

In der Grundversorgung kommen die Gebühren nicht zur Anwendung. Dazu zählen bei der Swisscom die Festnetztelefonie oder das Internet-Abo Swisscom Internet basic sowie alte Produkte, die noch in Betrieb sind wie EconomyLINE oder das Internet-Abo DSL mini.