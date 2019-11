Yallo lanciert App-basiertes Abo «Swype»

Swype heisst das neue Abo, welches der Provider Yallo kürzlich vorgestellt hat. Der auf dem Sunrise-Netz operierende Provider erklärt, dass dieses Abo komplett digital funktioniert – der Service kommt zu 100 Prozent aus der Cloud und basiert auf AWS, den Amazon Web Serices.

Innert 3 Minuten hat man sich mit ein paar Klicks über die Handy- oder Tablet-App angemeldet. Man wählt den gewünschten Tarif (täglich oder monatlich – mehr dazu später), bestätigt seine Identität digital und erhält eine SIM-Karte. Bezahlt wird via Kreditkarte oder Twint.

Auch alles weitere funktioniert über die App: Rechnungsmanagement, Buchung von Zusatzoptionen oder Support. Hat man eine Frage, kann man diese in der App-eigenen WhatApp-Gruppe stellen, die in Swype integriert ist.

Flatrate – täglich oder monatlich

Swype verspricht maximale Transparenz bei den Gebühren. Es gibt nämlich lediglich zwei Preismodelle. Will man das Handy nur gelegentlich benutzen, gibt es einen Tagesplan. Man zahlt 2 Franken und erhält für den Tag eine schweizweite Flatrate fürs Surfen und Telefonieren. Selbiges erhält man, wenn man sich für den Monatstarif entscheidet. Dann kostet das Abo 39 Franken. Ein Zusatzpaket fürs Ausland kann man ebenfalls tageweise buchen: 3 Franken täglich kostet die Flatrate für Surfen und Telefonieren zusätzlich – gültig in EU/Westeuropa sowie in den USA.



Das Angebot ist ab sofort erhältlich.