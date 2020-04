Spiegelverkehrte Suchmaschinen, fragwürdige Webdienste oder Screenshots als Bildschirmhintergrund: Am 1. April werden wir alle zu Kindern. PCtipp hat eine Auswahl an guten Aprilscherzen der letzten Jahre zusammengestellt. Gönnen Sie Ihrem Zwerchfell etwas Training – in unserer Bildergalerie.

1. April: So lacht das Netz Wenn Google es will, steht die Welt Kopf. Gibt man im Browser com.google ein, wird die Website spiegelverkehrt angezeigt ...

Google zieht es durch: Ob bei den Suchresultaten...

... oder bei der Bildersuche. Easter Eggs sind des Google-Programmierers liebstes Hobby

Ein Briefkasten mit Android-Unterstützung, der selbstständig die Post sortiert. Die sogenannte Smartbox – schön wärs ja

Handy am Steuer, Ungeheuer. Aber nicht nur: Im Rahmen der «Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer» will die Stadt Zürich allen die Handynutzung verbieten. Auch Fussgängern. Behauptet jedenfalls die NZZ

Retro ist in! Microsoft liess die Retro-Bombe platzen. Das Unternehmen aus Redmond wollte heute eine neue Lumia-Serie herausbringen – mit dem Betriebssystem «MS-DOS Mobile»

Klingeling, die Katz ist zuhaus: DayDeal verkaufte heute Klingeln fürs Katzentürchen. Sogar ein Infrarotsensor soll eingebaut sein, der erkennt, wenn die Katze vor der Tür steht. Seltsamerweise war das Produkt sehr schnell ausverkauft ...

Ein weiteres Easter Egg aus dem Hause Google. Bei Städten, die Sie zum Fressen gern haben, können Sie dem Impuls nachgeben. Auf Google Maps können Sie rauszoomen, dann erscheint ein Pac-Man-Icon. Dieses angeklickt, flitzt Pac-Man durch die Strassen einer beliebigen Stadt auf der Suche nach Nahrung

Oculus Rift können Sie in der Pfeife rauchen: Mit PlayStation Flow erleben Sie Unterwasser-Levels in PlayStation-Spielen so realistisch wie nie zuvor!

Ui, ui, ui, ob das die Gewerkschaften freuen wird? Brack.ch kündigt AutShip an. Durch zusätzliche Software sollen die Roboter aus dem automatisierten Kleinteilelager nun die Bestellungen an die Kunden auch selber ausliefern können. Aber kein Grund zur Beunruhigung: April, April!

Auch das CERN war nicht untätig: Gemäss einer Pressemeldung haben sie «the force» entdeckt und unternehmen nun erste Experimente damit. Ein Sprecher aus dem Labor teilte mit: «sehr eindrücklich, die Resultate». Erste Anwendungsmöglichkeiten seien telepathische Kommunikation, Gedankensteuerung und das Heben schwerer Gegenstände ohne Anwendung physischer Kraft