Das sind die besten Aprilscherze

Ein grosses US-Unternehmen, das in diesem Jahr bewusst keine Aprilscherze macht, ist Microsoft. Der Konzern verschickte eine interne Memo an Mitarbeiter, in der er mitteilt, auf entsprechende Gags verzichten zu wollen. Auch die Mitarbeiter sollten den Tag lieber spassbefreit angehen, so die Empfehlung. Das Memo liegt dem Portal The Verge vor. Der Grund für die Abstinenz: Analysedaten würden zeigen, dass solche Scherze negative Auswirkungen hätten ...