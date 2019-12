Das sind die teuersten Apple-Produkte

Es gibt sie, Menschen, die ihre Weihnachtsgeschenke stets vorbildlich frühzeitig geplant und eingekauft haben und Weihnachten völlig entspannt entgegenblicken. Der Rest von uns wird langsam nervös, da das Weihnachtsfest unerbittlich näherrückt und wir uns langsam beeilen müssen.

Wie wärs beispielsweise mit Produkten von Apple? Wir wollten wissen, was die beliebten Produkte mit maximaler Ausstattung 2019 kosten. Sehen Sie sich unten in unserer – mit einem Augenzwinkern – zusammengestellten Galerie die teuersten aktuellen Apple-Produkte an.

Die teuersten Apple-Produkte 2019 Fangen wir mit den AirPods Pro an. Bei den In-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung gibt es allerdings noch nichts spezifisch auszuwählen, sie kosten hierzulande im Apple-Shop Fr. 279.–. Wie die AirPods Pro im PCtipp-Test abgeschnitten haben, erfahren Sie über diesen Link

Die beliebte Apple Watch in der 5. Serie mit 4-Zentimeter-Edelstahlgehäuse, Milanaise-Armband, GPS- + Cellular-Konnektivität (ohne AppleCare+) würde das Konto mit stolzen Fr. 849.– belasten. Da fehlt nicht mehr so viel bis zum iPhone 11

Das iPhone 11 (6,1-Zoll-Display), der Nachfolger des iPhone XR, mit 256 GB – ohne Apple-Care+-Abdeckung – kostet rund Fr. 1000.–. Den PCtipp-Test des iPhone 11 finden Sie hier

Dessen grosser Bruder, das iPhone 11 Pro (5,8-Zoll-Display), startet ab Fr. 1199.–. Mit 512 GB (ebenfalls ohne Support- und Versicherungs-Upgrade) legt man Fr. 1619.– auf den Tisch. Über diesen Link erfahren Sie, wie das iPhone 11 Pro (Max) im PCtipp-Test abgeschnitten hat

Das iPhone 11 Pro Max (6,5-Zoll-Display), ebenfalls mit 512 GB, wäre nur geringfügig teurer und würde die Kreditkarte mit Fr. 1719.– belasten. Über diesen Link erfahren Sie, wie das iPhone 11 Pro Max im PCtipp-Test abgeschnitten hat

Apples iPad mini (2019) ist kaum grösser als ein Taschenbuch (7,9-Zoll-Display). Hier in Gold, mit 256 GB Speicher, in der Variante Wi-Fi- + Cellular-Konnektivität (ohne AppleCare+, kostet das kleine iPad stolze Fr. 775.20. Unseren Test zum iPad mini (2019) finden Sie hier

Wer zu Weihnachten lieber ein iPad Pro (2018, 12,9-Zoll-Display) verschenkt, der scheint ein grosszügiger Partner, Ehemann, Vater, Grossvater oder Götti – oder natürlich deren weibliches Pendant – zu sein. Das Modell, hier in Space-Grau, mit 1 TB Speicher, Wi-Fi- + Cellular-Konnektivität (ohne AppleCare+) und würde Fr. 1961.65. Das macht auch die kostenlose Gravur definitiv nicht wett ... Mit dem Cellular-Modell kann man auch ohne WLAN mit entsprechenden Modellen eine Verbindung zu schnellen Mobilfunknetzen herstellen. Unseren Test zum iPad Pro (2018) gibts hier

Jemand in der Verwandtschaft wünscht sich einen Bildschirm? Eventuell wäre das Pro Display XDR eine Überlegung wert. Jemand mit Ansprüchen würde vermutlich das Nanotexturglas wählen, den Pro Stand, um Höhe, Neigung und Ausrichtung anpassen zu können (ohne AppleCare+). Um diesen Bildschirm in hübschen Schleifchen unter den Christbaum zu legen, blättert man Fr. 7498.00 hin

Das 16-Zoll-MacBook Pro , als Basis wurde die Variante mit 2,3-GH7-8-Core-Prozessor gewählt, lässt sich auf 2,4 GHz aufrüsten (Core i9 der 9. Generation), Arbeitsspeicher gibts 64 GB sowie die AMD-Radeon-Pro-5500M-Grafikkarte mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher. Verfügbarer Speicher: 8 TB SSD und die beleuchtete Tastatur mit Schweizer Layout muss auch sein. Verzichtet wurde wieder auf Final Cut Pro X und Logic Pro X. Diese MacBook-Pro-Variante würde mit Fr. 6819.10 zu Buche schlagen

Zum Schluss noch das Beste: Wer im Apple-Store einen Mac Pro (Tower) kauft, startet erst mal bei Fr. 6399.–. Sind sämtliche Upgrades gewünscht, also 2,5-GHz-2-Core-Intel-Xeon-W-Prozessor mit Turbo-Boost bis zu 4,4 Gigaherz, 1,5 TB Arbeitsspeicher, zwei Radeon-Pro-Vega-II-Duo-Grafikspeicher, 4 TB SSD-Speicher, Apple-Afterburner-Karte, Edelstahlrahmen mit Rollen, Magic Mouse 2 und Magic Trackpad 2, der muss tief, sehr tief in die Tasche greifen. Auf Final Cut Pro X und Logic Pro X wurde verzichtet. Für die genannte Hardware würde man satte Fr. 57'698.20 hinblättern.

