Gaming: GT Championships – World Finals Monaco

Im Jahr 2018 ging das von der FIA und Polyphony Digital organisierte Gran Turismo Championship erstmals an den Start und etablierte sich als feste Grösse im E-Sport-Racing-Kalender. Allein die Finalrennen konnten damals zusammengenommen über drei Millionen Online-Zuschauer vorweisen. Kein Wunder also, dass die Veranstalter das Format in diesem Jahr fortsetzen würden. Unsere Kollegen von Games.ch waren vom 22. bis zum 24. November bei den World Finals in Monaco und haben alle Informationen zum E-Sport-Spektakel für Sie zusammengetragen. Soviel vorweg: Dieser Event hatte Benzin im Blut!

Eingeläutet wurde die diesjährigen Finalveranstaltung in Monaco bereits am 22. November mit einem grösseren News-Update von Serienschöpfer Kazunori Yamauchi. Darin stellte der heute 52-jährige Gamedesigner und CEO von Polyphony Digital zusammen mit F1-Legende Lewis Hamilton den «Lewis Hamilton Time Trial Challenge DLC» vor. Gemeint ist ein ab morgen (28. November) erhältlicher Einzelspieler-Modus, bei dem Sie bei zehn verschiedenen Rennherausforderungen versuchen, die Bestzeiten des sechsmaligen F1-Champions zu schlagen.

Als Szenario dienen dabei u.a. die Rennstrecken in Brands Hatch, Willow Springs, Suzuka, Monza, der Autodrome Lago Maggiore, der Autodromo de Interlagos, der Mount Panorama Motor Racing Circuit in Bathurst, der Nürburgring (GP als auch Nordschleife) sowie der fiktive Track Dragon Trail Küste.

Witzige Idee: Nebst seiner Funktion als Ingame-Rivale fungiert der enthusiastische Engländer im DLC auch als eine Art Mentor und gibt Spielern via Video-Tutorials zahlreiche Tipps und Kniffe an die Hand. Ausserdem analysiert und bewertet er Ihre Renn-Performance mit Hilfe von Sprachnachrichten. Letztere sollen durchweg motivierend formuliert sein, damit Sie auch bei wiederholten Fehlschlägen noch Musse haben, dranzubleiben. Prima Sache!

Die Einblendung von Geistdaten während eines Rennens ist natürlich ebenfalls möglich und lässt sich vielseitig anpassen. Haben Sie beispielsweise einen Sektor versemmelt, kann der Ghost so konfiguriert werden, dass er beim Erreichen des nächsten Sektors wieder in der Nähe der Spielerposition erscheint. Wer mag, lässt sich während der Rennwiederholungen zudem Bremspunkte und die Dosierung des Gaspedals einblenden und teilt eigene Wiederholungen mit der Online-Community.

Belohnt werden Erfolge wie gehabt mit Credits und später auch mit neuen Fahrzeugen. Geht's nach Yamauchi, erwartet besonders erfolgreiche Spieler sogar ein mysteriöser Sonderpreis, der in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von Hamiltons Project 44 entworfen wurde. Um was genau es sich handelt, wollte man aber noch nicht verraten.

Kostenpunkt der Download-Erweiterung? 7.99 Dollar. Der genaue Preis in Schweizer Franken und Euro dürfte in Kürze bekanntgegeben werden. Am Sensationspreis des Hauptspiels hat sich dagegen nichts geändert. Er beträgt seit dem Erscheinen der PlayStation Hits Edition am 4. Oktober 2019 weiterhin nur sparsame 22.90 Franken.

Die zweite grosse Content-Ankündigung betraf die Enthüllung von Laguna Seca. Zur Erinnerung: Die etwa 190 Kilometer südlich von San Francisco gelegene Rennstrecke wurde am 9. November 1957 eröffnet. Seit Gran Turismo 2 (1999) ist sie fester Bestandteil der beliebten Rennsimulation. Ferner war Leguna Seca der erste Kurs überhaupt in der Gran Turismo-Serie, bei dem die Entwickler versuchten, eine reale Rennstrecke so exakt wie möglich nachzubilden. In GT Sport steht die 3,6 Kilometer lange Piste mit der gefürchteten Corkscrew-Kurve in Kürze als Gratis-Download zur Verfügung.

