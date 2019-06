Google Earth: Carmen Sandiego nun in Russland

Das Spiel «Wo in aller Welt ist Carmen Sandiego?» geht in die dritte und letzte Runde! Im neuesten Teil «Der Raub der Kremlschlüssel» wurde einer der kostbarsten Schätze der Welt gestohlen, den Google-Earth-Nutzer rund um die Welt suchen sollen.

#CarmenSandiego meldet sich zurück und braucht deine Unterstützung auf ihrer Verfolgungsjagd. Helft ihr dabei Paperstar auf @googleearth zu fassen und den gestohlenen Kremlschlüssel zurück zu bringen: https://t.co/44l6lpluVZ pic.twitter.com/qX0FDAypo1 — Google Schweiz (@Google_CH) 21. Juni 2019

Diesmal muss Carmen Sandiego die Origami-Meisterin Paperstar aufhalten. Google hat die VILE-Mitarbeiterin mit der Lernfirma Houghton Mifflin Harcourt aufgespürt, wie es im Google-Blog heisst.

Im März hatte Google das Google-Earth-Detektivspiel Carmen Sandiego lanciert. «The Crown Jewels Caper» wurde von Netflix und Google im Rahmen der aktuellen Zeichentrickserie Carmen Sandiego entwickelt. Das Spiel kam sehr gut an, was zu einer Fortsetzung in Ägypten führte. In «The Tutankhamun's Mask Caper» hatte V.I.L.E die Maske von Tutanchamun gestohlen.

Das Spiel kann wie gewohnt in der Google-Earth-App (Android, iOS) oder im Chrome-Browser gespielt werden.