Langweiliger Bug, schräge Lösung: die PS4 mit dem «Fehler CE-32809-2»

Da laden Sie auf Ihrer PS4 frischfröhlich via PlayStation-Network ein neues Spiel herunter. Der Download dauert schon lang genug. Als er endlich fertig ist, wollen Sie das Spiel starten, werden aber in Ihrer Vorfreude jäh gebremst: In Ihrer Game-Übersicht prangt bei diesem Spiel ein Schloss-Symbol, sehr ähnlich wie hier:

Wenn Sie dennoch versuchen, das Game zu starten, erscheint eine Art Bluescreen (jawohl, den gibts bei der PS4 auch) mit einer Meldung wie «Fehler beim Ausführen der Anwendung» oder «Cannot start the application». Ausserdem steht da ein Fehlercode (Error Code) CE-32809-2.