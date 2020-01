Bundesratsfoto 2020 zeigt Bundesrat als Ensemble und mit QR-Code

Realisiert wurde das Bild von Annette Boutellier und Yoshiko Kusano im Auftrag von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga.Das Motiv des Bundesratsfotos 2020 steht für das Zusammenspiel in der Politik und für die Wichtigkeit der Kultur in einem vielfältigen Land wie der Schweiz. Es zeigt den Bundesrat mit dem Bundeskanzler als Ensemble. Ausgewählt hat das Sujet Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga: «Eine gute Bundesratssitzung ist wie ein gutes Konzert. Jeder gibt sein Bestes.» Im kollegialen politischen Zusammenspiel entstehen zukunftsfähige Lösungen für die Schweiz.Betont wird mit dem Bild auch der Wert der Kultur: Sie bereichert das Leben, regt zum Nachdenken an, löst Debatten aus und kann Veränderungen einleiten. Deshalb setzt das Bundesratsfoto 2020 auch einen musikalischen Akzent: Auf der Rückseite des Bildes leitet ein QR-Code zu Musikstücken, die von der Bundespräsidentin ausgewählt wurden.Das offizielle Bundesratsfoto wurde in einer Auflage von 60‘000 Exemplaren gedruckt. Es kann heruntergeladen und bestellt werden unter www.admin.ch