Facebook: Sprachengewirr fördert Hass

Facebook hat aufgrund der vielen auf der Plattform vertretenden Sprachen Schwierigkeiten, Hass im Netz zu überwachen. Den 2,3 Mrd. Nutzern werden Menüs in 111 Sprachen angeboten. Einem «Reuters»-Bericht zufolge gibt es weitere 31 weitverbreitete Sprachen, die Facebook nicht offiziell unterstützt. Etwa 230 Mio. Menschen sprechen eine von den nicht unterstützten Sprachen. Mindestens 650 Mio. sprechen zwar Sprachen, die Facebook zwar unterstützt, in die jedoch die Richtlinien nicht übersetzt wurden. So werden sie in vielen Ländern nicht beachtet und Hass-Postings kaum kontrolliert.