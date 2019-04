So schützen Sie Ihre Kinder vor Mobbing, Sexting und Grooming

Solche Belästigungen gehen nicht spurlos an den Opfern vorbei: In einer breit angelegten Studie stellten Wissenschaftler des University College London fest, dass Jugendliche, die in sozialen Medien belästigt werden, auffällig häufig unter Schlafstörungen und Depressionen leiden. Besonders betroffen sind Jugendliche, die sehr viel Zeit in sozialen Medien verbringen (mehr als drei Stunden pro Tag), wobei die Symptome bei Mädchen doppelt so oft auftreten wie bei Knaben.