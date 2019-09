Wahlen 19: Parldigi präsentiert die digitalen Champions

Martin Huber (FDP/LU)

Politische Vorstösse: Noch kein Parlamentssitz.

Mitgliedschaften (Auswahl): Pionier und Innovator in der Digitalisierung mit Schwergewicht Umwelt, Infrastruktur, Verkehr, öffentliche Verwaltung und Smart City; Mitarbeit am weltweit ersten Dürrefrühwarnsystem in Südafrika, das bis heute läuft; Konzept des Tür-zu-Tür-Fahrplans über alle ÖV-Verkehrsträger unter Federführung der SBB – Bauplan war bis 2017 massgebend für den SBB-Online-Fahrplan; Architektur des Netzplanungs- und -betriebssystems der Swisscom (250-Millionen-Franken-Projekt zur nachhaltigen Digitalisierung des Asset Lifecycles der Swisscom).

Weitere Aktivitäten: Der Prototyp des «Digitalen Verwaltungsarbeitsplatzes» aus 1992 zeigte Lücken in der Datenbanktechnologie. Schloss diese in einem Post-Doc-Forschungsprojekt an der EPFL und gründete anschliessend für die Umsetzung ein Start-up. Realisierte damit 1998 die weltweit erste Implementierung des OpenGIS-Standards zur Speicherung von Geodaten in Datenbanken. Dieser ist heute in allen DBMS umgesetzt, seit 2015 selbst in SAP HANA; wurde 2005 von der Uni Salzburg beauftragt, dieses in keinem Lehrbuch vorhandene Wissen in den UNIGIS-Master einzubringen; will dieses Know-how mit dem politischen Engagement als Nationalrat in die öffentliche Debatte einbringen und die IT-Governance inklusive Cyber Security auf ein neues Niveau heben.

Bildquelle: Parldigi