AVM: Neue Fritzboxen und Smart-Home-Offensive an der IFA

Auf seinem Heimspiel in Berlin hat AVM dem IFA-Publikum sechs neue Geräte vorgestellt. Die Prunkstücke waren dabei die neuen FritzBoxen: Für den Glasfaser-User kommt gleich doppelte Power, nämlich die FritzBox 5550 und 5530, wobei sie sich durch den Formfaktor unterscheiden, die 5530 ist kleiner und entsprechend weniger üppig ausgestattet, was Anschlüsse betrifft. Beide unterstützen den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6. Mit an Bord ist ein 2,5-GBit/s-schneller LAN-Anschluss, die beiden Geräte sind für den Einsatz «an allen gängigen Glasfaseranschlüssen» geeignet, verspricht AVM.

Sehen Sie die AVM-Neuigkeiten im Schnelldurchlauf in unserem Video:

FritzBox 6660 Cable kommt mit Docsis 3.1

Ebenfalls mit Wi-Fi 6 ausgestattet ist die FritzBox 6660 Cable, sie ist mit dem Standard Docsis 3.1 kompatibel. Und zu guter Letzt das Modell FritzBox 6850 5G: Sowohl ein klassischer DSL-Anschluss ist dort verfügbar, als auch ein LTE/5G-Modul. Also kann das Modell sowohl über das 4G- als auch über 5G-Netz eine Verbindung herstellen.

Fritz!Box IFA 2019 Fritz!Box 5530

Fritz!Box 5530

Fritz!Box 5550

Fritz!Box 5550

Fritz!Box 6850 5G

Werbung

Fritz!Box 6850 5G

Sämtliche neuen Router unterstützen natürlich auch das neue FritzFon C6, welches in Sachen Design und Akku verbessert wurde. Bei letzterem gibts jetzt 16 Stunden Netto-Telefonzeit und bis zu 12 Tagen Stand-by. Auf der Station wird aufgeladen. Daneben kommen die altbekannten Features wie Mailen, Babyfon, Wechkruf, Internetradio oder die Steuerung der Smart Home Anwendungen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: AVM goes Smart Home