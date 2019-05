Bowers & Wilkins lanciert neues Multiroom-Soundsystem

Der Audio-Hersteller Bowers & Wilkins hat neue Geräte vorgestellt: Konkret wird das Device-Arsenal der britischen Audio-Koryphäen neu durch die Multiroom-Serie Formation Suite ergänzt.

Die Serie besteht aus fünf Devices, die den heimischen Haushalt – und die darin schon stehenden Geräte – ganzheitlich mit Musik versorgen soll. Das Herzstück der Formation Suite besteht aus den drei Komponenten Formation Duo, einem Lautsprecherpaar für die heimische Musikanlage, dem oval geformten Einzel-Speaker Formation Wedge sowie dem Formation Bass, einem externen Subwoofer. Für den TV-Bereich gehört die Formation Bar dazu, einer Soundbar für Fernseher.

Formation Duo Zoom© Bowers & Wilkins

Zu guter Letzt kommt Formation Audio hinzu, das als Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Geräten fungiert, sprich bereits vorhandene Audio-Devices in die Formation Suite integrieren soll.

Formation Audio Zoom© Bowers & Wilkins



Die Formation Suite unterstützt sowohl AirPlay 2, kann also mit Apple TV und Apple HomePod kommunizieren, als auch die Mesh-Technologie, also die direkte WLAN-Kommunikation untereinander – jedes Gerät kann aber auch einzeln erworben werden (bereits erhältlich).

Formation Wedge Zoom© Bowers & Wilkins

Preise

Formation Duo = 4500 Franken

Formation Bar = 1395 Franken

Formation Bass = 1275 Franken

Formation Wedge = 1150 Franken

Formation Audio = 795 Franken