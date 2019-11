Facebook greift im Hintergrund auf iPhone-Kamera zu

Der iPhone-Nutzer Joshua Maddux hat diese Woche eine unheimliche Entdeckung gemacht: Die Facebook-App scheint die Kamera des iPhones automatisch zu starten, sobald die App geöffnet wurde – obwohl kein direkter Anlass dazu besteht. Die Auswirkung des Bugs konnte Maddux auf Video festhalten – die Kamera läuft, während er nichtsahnend durch den FB-Newsfeed scrollt.

Dieses Video hat er auf Twitter geteilt:

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019