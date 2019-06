Google zeigt offizielles Bild vom Pixel 4

Ungewöhnliche Aktion von Google: Überraschend hat der Internetkonzern ein erstes Bild seines nächsten Oberklasse-Smartphones Pixel 4 auf Twitter veröffentlicht – wohl auch deshalb, weil das Foto bereits zuvor im Internet die Runde gemacht hatte. Es zeigt allerdings nur die Rückseite des Geräts. Auf dieser ist eine Dual-Kamera zu sehen, die zusammen mit dem Kameralicht und einem nicht näher beschriebenen Sensor in einem grossen quadratischen Bereich untergebracht ist. Die Positionierung der Kamera erinnert an Bilder, die aktuell im Internet kursieren und die nächste iPhone-Generation zeigen sollen.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) 12. Juni 2019