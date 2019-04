Hands-on: das aktuelle Spin 3 von Acer

Auf seiner Global Press Conference am Donnerstag in New York hat Acer auch ein neues Mitglied der flexiblen Convertible-Spin-Familie vorgestellt.

Das aktualisierte Spin 3 verfügt über Intel-Core-Prozessoren der 8. Generation (i7) in Kombination mit einer Nvidia-GeForce-MX230-Grafikprozessor-Einheit und 256-GB-SSD- sowie bis zu 1-TB-HDD-Speicher.

Das Convertible wiegt 1,7 Kilogramm; der Displayrand misst nur 9,6 Millimeter. Der 14-Zoll-Full-HDIPS-Touchscreen ist durch ein 360-Grad-Scharnier flexibel und somit das Convertible wandelbar.

Darüber hinaus verfügt es über den versenkbaren und wiederaufladbaren Acer Active Pen sowie eine verbesserte WLAN-5-Funktion. Laut Hersteller beträgt die Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden.

Sehen Sie sich im Video an, wie beweglich das Gerät ist:



Preise und Verfügbarkeit

Die Spin-3-Serie wird voraussichtlich ab Juni in der Schweiz ab 699 Franken erhältlich sein.