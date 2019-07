Qualcomm bringt Snapdragon 215 für günstige Smartphones

Qualcomm hat einen neuen Chipsatz vorgestellt. Der günstige Snapdragon 215 soll noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres erste Smartphones der Einsteigerklasse bestücken.



Ermöglicht werden damit auch neue Features für diese Preisklasse. Unterstützt werden Qualcomms Schnelladestandard, HD+ als Bildschirmauflösung sowie zwei Kameras in einer Einheit mit 13 Megapixel Auflösung, optischem Zoom und Tiefenschärfemessung. Bis zu 1.080p (Full-HD) sind nun als Auflösung beim Drehen von Videos möglich.



Der Snapdragon 215 hat vier ARM Cortex-A53-Kerne und ist der erste 64-Bit-Chipsatz in dieser Preisklasse. Die Rechenleistung soll 50 Prozent besser sein als bei der Vorgängergeneration. Als Grafikeinheit kommt die Adreno 308 zum Einsatz, die vor allem bei Spielen mehr Tempo bringen soll.