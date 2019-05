Samsung: Erstes 5G-Smartphone kommt im Juni

Samsung will ein erstes Smartphone mit Unterstützung des superschnellen Mobilfunkstandards 5G noch im Juni in Europa auf den Markt bringen.In der Schweiz werde das Modell Galaxy S10 in der 5G-Version ab dem 14. Juni in den Läden verfügbar sein.Das Galaxy S10 5G ist auch Hardware-seitig stark ausgestattet: Ein 6,7 Zoll grosses Amoled-Display beherbergt eine Kamera mit insgesamt sechs Linsen (inklusive 3D-Depth-Cam). Für den lange andauernden Betrieb ist ein 4500-mAh-Akku verbaut. Es ist daher, unabhängig von der 5G-Unterstützung, auch technisch besser ausgestattet als die anderen Varianten des Galaxy S10.Der Preis des in «Crown Silver» und «Majestic Black» verfügbaren Geräts beträgt 1279 Franken.