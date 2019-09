Sennheiser lanciert MOMENTUM-Kopfhörer neu

An der IFA, die heute mit dem offiziellen Pressday eingeläutet wurde, hat Sennheiser die kabellose Version ihres Over-Ear-Kopfhörers Sennheiser MOMENTUM vorgestellt. Der Kopfhörer geht damit in die dritte Generation und bringt die Serie auf den neusten Stand der Technik. Nebst Bluetooth 5.0 unterstützt das Gerät auch NFC für die Koppelung mit dem Smartphone oder anderen BT-Devices.



Zudem gibt es eine automatische On/Off-Funktion, welche die Musik beim Absetzen des Hörers unterbricht und das Gerät beim Zusammenfalten (ja, faltbar…) komplett ausschaltet.



Design-technisch bleibt sich Sennheiser treu: das Retro-Design mit der «Schraube» am Bügel für die Höhenverstellbarkeit ist ebenso vorhanden, wie der Kopfteil mit appliziertem Kunstleder.

Viele Tasten, viele Standards



Seitlich finden sich die Bedientasten, von denen aber zahlreiche vorhanden sind und daher eine Eingewöhnungsphase benötigt, bis man sich nicht mehr «verdrückt». Nebst den üblichen Bedienbuttons gibt es einen eigenen Button für den Assistenten.



Auf der technischen Seite unterstützt der Kopfhörer die Standards aptX, AAC und SBC – für die Synchro mit Videoinhalten unterstützt das Gerät auch aptX Low Latency.



PCtipp meint: Der Kopfhörer sitzt bequem und ist hochwertig gefertigt. Auch der Klang weiss nach kurzem Testhören durch die Sennheiser-typische Präzision und Definition. Lediglich muss, wie erwähnt, ein wenig an den Tasten «geübt werden, bis man sich nicht mehr verklickt.

Verfügbar ab sofort für 459 Franken.