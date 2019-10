Was erwartet uns am Google-Event?

Unter dem Motto «Made by Google» findet am morgigen Dienstag die alljährliche Google Keynote in New York statt. Das besondere: Einen Tag später veranstaltet Google in Zürich einen separaten Event. Es kann also gut sein, dass die vorgestellte Hardware (oder Software, respektive Webdienste), dann auch offiziell für die Schweiz vorgestellt wird – und nicht nur als Import zu haben sein wird.

Unter dieser Prämisse schauen wir uns nun an, was da alles kommen könnte – Gerüchte und Leaks gab es ja wieder zuhauf.

Pixel 4

Okay, keine grosse Überraschung. Das Pixel 4, respektive die Pixel-4-Familie, bestehend aus Pixel 4 und 4 XL wurden schon angekündigt. Sehr wahrscheinlich wirds auch ein 4a geben, wie schon beim Pixel 3a, ein günstigeres Phone. Oder aber, es kommt noch ein 5G-Phone – die Gerüchte nach einem a-Phone und einer 5G-Version halten sich etwa die Waage.

Zu den bekannten Pixel 4 und 4 XL gibt es auch schon Bilder- und Specs-Leaks – darunter solche, die dem iPhone 11 ähnlich sehen, zumindest, was die Kameras betrifft – dies meldet unter Anderem der Google Watch Blog.

Pixel 4

Masse: 147 × 68,9 × 8,2 mm

Display: 5,7 Zoll OLED, Full HD+ und 90 Hertz

Prozessor: Snapdragon 855

Kamera: 12 Megapixel mit Phase-detect Auto Focus & 16 Megapixel Telephoto Lens mit optischem Zoom

Akku: 2800 mAh

Arbeitsspeicher: 6 GB

Hauptspeicher: 64 GB oder 128 GB

Betriebssystem: Android 10.0 Q



Pixel 4 XL

Masse: 160,4 × 75,2 × 8,2 mm

Display: 6,3 Zoll OLED Quad HD+ und 90 Hertz

Prozessor: Snapdragon 855

Kamera: 12 Megapixel mit Phase-detect Auto Focus & 16 Megapixel Telephoto Lens mit optischem Zoom

Akku: 3700 mAh

Arbeitsspeicher: 6 GB

Hauptspeicher: 64 GB oder 128 GB

Betriebssystem: Android 10.0 Q

Die Preise für das Pixel 4 sollen zwischen 800 und 950 Franken liegen, beim XL liegen sie angeblich bei 1000 bis 1200 – wenn sie denn tatsächlich offiziell in der Schweiz erhältlich sein werden.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Pixel Buds 2 und Pixelbook Go