Was erwartet uns bei Nokia?

Nokia hat auf Twitter angekündigt, dass ein neues Gerät vorgestellt wird. Kurz vor Samichlaus, am 5. Dezember, wird es soweit sein. Auch ein Teaser-Video haben die Finnen schon vorbereitet. Aber was für ein Gerät wird an diesem Datum vorgestellt? Oder sind es gar mehrere, auf die wir uns freuen dürfen? Unsere Theorien.

Viele Gerüchte und Theorien ranken sich um eine Fortsetzung der Achter-Serie. Bereits wurden ein Nokia 2.2, ein 3.2, ein 6.2 und zuletzt ein 7.2 vorgestellt. Die höhere Mittelklasse, nämlich die Achter-Reihe, wurde im Jahr 2019 noch links liegen gelassen. Dass das Nokia 8.2 grundsätzlich erscheinen wird, ist ohnehin klar. Bereits kursieren Bilder im Netz, welche das angebliche Nokia 8.2 zeigen. Auch Specs sollen schon bekannt sein, unter Anderem soll 5G unterstützt werden. Verstärkend zudem das Datum: Am 5. Dezember 2018 wurde nämlich bereits das Nokia 8.1 vorgestellt. Gut möglich also, dass wir nächste Woche eine Fortsetzung zu sehen kriegen.

Sollte sich aber die Entwicklung des Nokia 8.2 doch noch etwas in die Länge ziehen, könnte es womöglich zu einem Follow-up-Gerät des Nokia 5.1 kommen, dem 5.2. Auch hier hat beispielsweise das Portal Nokia Poweruser (NPU) bereits Fotos gezeigt, auf denen angeblich das Nokia 5.2 abgebildet sein soll. Auch hier sind bereits Specs bekannt.



Zudem: NPU behauptete zu wissen, dass das Nokia 5.2 Ende November erscheinen soll. Das wäre noch diese Woche – kann natürlich nicht sein, aber vielleicht war es ursprünglich tatsächlich so gedacht und wurde nun um eine Woche verschoben. Wer weiss?

The newest addition to our family will be launched on 5 December 2019. Stay tuned to find out more! #NokiamobileLive pic.twitter.com/ToOV1xvBWT

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) November 25, 2019