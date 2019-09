UPC lanciert Internet-Abo mit 1 Gigabit

UPC lanciert am Mittwoch neue TV- und Internet-Abos mit 1 Gbit/s Downloadrate. Das heisst, ab sofort sind die neuen Gbit/s-Produkte für alle Haushalte im Verbreitungsgebiet erhältlich, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, wie UPC in einer Mitteilung schreibt. Momentan ist das Abo «Connect Giga» (Giga Internet) zum Promo-Preis von Fr. 49.– anstatt Fr. 89.– erhältlich.

Neue Abos

Das Portfolio für «Happy Home» und «Connect» wurde entsprechend angepasst: Neu eingeführt wurden die Produkte «Happy Home Giga» (mit dem neuen UPC TV) für Fr. 119.– pro Monat sowie «Connect Giga» für Fr. 89.– pro Monat, die beide 1 Gbit/s-Internetgeschwindigkeit bieten.

Neukunden können nun zwischen einer Mindestvertragsdauer von 12 oder 24 Monaten wählen. Dadurch können gegenüber dem bisherigen Angebot monatlich 10 Franken eingespart werden. Dies gilt derzeit aber nur für Neukunden (die «Happy Home Giga»-Neukunden-Promo gilt vom 25. September bis zum 24. November).

Neues Modem nötig

100 Tage Rücktrittsrecht

Wer sich für das Gigabit-Angebot entscheidet, benötigt dadurch ein neues Modem. Dank elf Antennen bietet die neue « Giga Connect Box » laut UPC mehr WiFi-Reichweite als die bisherige «Connect Box». Bestehende Kunden, die auf das neue Angebot wechseln wollen, erhalten laut Dschungelkompass die «Giga Connect Box» kostenlos.

Neu lanciert UPC auch ein 100 Tage Rücktrittsrecht für alle «Happy Home»- und «Connect»-Abos. Alle Neukunden können während den ersten 100 Tagen jederzeit ihr Internet- oder TV-Abo anpassen oder auf Monatsende vom Vertrag zurücktreten.

Für wen lohnt sich ein Wechsel oder Neuabschluss?

Dschungelkompass hat einen Preisvergleich mit anderen 1 GB-Internet-Abos erstellt. In der folgenden Tabelle werden Angebote mit Gigabit-Geschwindigkeit aufgelistet. Enthalten sind Setup-Gebühr, monatliche Kosten und Promotionspreis sowie Totalkosten für 12, 24 oder 36 Monate Abolaufzeit.

Der Handytarifvergleich Dschungelkompass.ch sagt abschliessend zum neuen UPC-Angebot: «Die meisten Konsumenten brauchen kaum einen Internet-Anschluss mit einem Gigabit pro Sekunde. Wer dies aber möchte oder darauf angewiesen ist, findet bei UPC nun ein solches Angebot. Gerade in Wohnungen, die über keinen Glasfaser-Anschluss verfügen, wird dies der schnellste Anschluss sein. Aufgrund der Einführungspromotion zählt das Angebot von UPC – je nach Nutzungsdauer – zu den günstigsten Angeboten. Einzig beim Upload kann das Abo von UPC noch nicht mit symmetrischen Angeboten der meisten Konkurrenten mithalten, die das Glasfasernetz nutzen. Der Upload beträgt «nur» 100 Mbit/s, was bei normalen Anwendungen jedoch kaum spürbar sein wird», so Oliver Zadori.