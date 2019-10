Adobe: 7,5 Millionen Kundendaten ungeschützt

Fast 7,5 Millionen Benutzerdaten des «Adobe Creative Cloud»-Angebots waren ungeschützt erreichbar, berichtet «Comparitech» (Englisch). Demnach waren darunter E-Mail-Adressen, Kontoinformationen und die von den Nutzern verwendeten Adobe-Produkte.

Dies fand «Comparitech» in Zusammenarbeit mit einem Sicherheitsforscher, Bob Diachenko, heraus. Auf die Datenbank habe ohne Passwort oder irgend eine andere Authentifizierung zugegriffen werden können.

Die betroffenen Kundendaten waren nicht speziell sensibel. Aber sie könnten durchaus für eine Phishing-Kampagne verwendet werden. Unbekannte hätten auf folgende Informationen zugreifen können:

E-Mail-Adressen

Erstellungsdatum des Kontos

Welche Adobe-Produkte man verwendet

Abonnement-Status

Ob es sich beim Benutzer um einen Adobe-Mitarbeiter handelt

Mitglieds-IDs

Land

Zeit seit der letzten Anmeldung

Zahlungsstatus

Die Daten enthielten keine Zahlungsinformationen oder Passwörter.

Sicherheitsforscher Diachenko informierte Adobe bereits am 19. Oktober. Adobe hat die Datenbank am selben Tag gesichert, so «Comparitech». Wie lange die Datenbank öffentlich zugänglich war, ist nicht sicher, Diachenko schätzt eine Woche. Ob Unbekannte in dieser Zeit Zugriff auf die Kundendaten hatten, ist nicht bekannt.