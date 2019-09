checkm8-Schwachstelle bedroht fast alle iOS-Geräte

Schwerwiegender Fehler in Apples iOS: Sicherheitsforscher haben mit checkm8 eine Schwachstelle im Boot-ROM von iPhones und iPads entdeckt. Laut den Experten von Malwarebytes lässt sich der Fehler nicht vollständig beheben.



Bestätigt wurde dies auch vom Twitter-Nutzer und iOS-Forscher @axi0mX. Er schreibt, dass es sich bei checkm8 um einen «permanenten, nicht patchbaren Boot-ROM-Exploit» handelt, von dem alle Geräte betroffen sind, vom iPhone 4S, bis hin zum iPhone X. Sicher sein sollen nur Geräte mit Chips ab A12 oder neuer.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.



Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG

— axi0mX (@axi0mX) September 27, 2019