Eset lanciert BlueKeep-Checker-Tool

Eset hat ein kostenloses Sicherheits-Tool lanciert, mit dem Nutzer einen Windows-Computer auf die Schwachstelle «BlueKeep» überprüfen können. Gemäss Sicherheitsexperten verdichten sich die Anzeichen, dass Kriminelle die Sicherheitslücke BlueKeep «zeitnah grossflächig ausnutzen werden», wie Eset in einer Mitteilung schreibt. Die Experten befürchten demnach, dass die Schwachstelle ein Türöffner für ein neues WannaCry werden kann. 2017 wurden an einem Wochenende im Mai rund 200'000 Computer in 150 Ländern von der Malware WannaCry befallen. Sogenannte Erpressungs-Trojaner befielen die Geräte, verschlüsselten sie und verlangten Lösegeld.

Mit dem BlueKeep-Checker können Windows-Anwender die Anfälligkeit ihres Rechners für BlueKeep prüfen. Den Checker von Eset können Sie über diesen Link beziehen

PCtipp meint: Es ist simpel und schnell erledigt. Gerade Windows-7-Nutzer sollten sich die Exe-Datei herunterladen und das Tool starten. Nach dem Start (Windows-7-PC) dauerte es nur wenige Sekunden, bis die Entwarnung kam.