St. Gallen legt eine Pause mit E-Voting ein

«Sofortiger Übungsabbruch für E-Voting» – das forderten St. Galler Kantonsräte der CVP, FDP, SP und SVP am zweiten Tag der Frühlingssession mit einer dringlichen Motion. Darin hiess es, dass das System der Post «eine sichere Stimmabgabe im Moment nicht gewährleisten» könne. Es sei deshalb nicht angezeigt, dass der Kanton St. Gallen weiterhin in E-Voting investiere. Die Ostschweizer hatten ursprünglich geplant, das System der Post für die kantonale Abstimmung am 30. Juni 2019 zum ersten Mal einzusetzen.

Regierung will Entscheid des Bundesrats abwarten

In St. Gallen kommt es im Zusammenhang mit E-Voting also nicht zu einem Übungsabbruch, die Regierung will nun aber das Ganze auf Eis legen. Sie kündigte an, bei der Abstimmung vom 30. Juni auf den Einsatz des Systems der Post zu verzichten. Man wolle hierzu erst den Entscheid des Bundesrats abwarten. Voraussichtlich wird der Bundesrat nach der Sommerpause über die Bewilligungsgesuche der Kantone entscheiden.