Vorsicht: Phishing-Mails im Namen von Media Markt!

Media Markt hat angeblich ein Geschenk für seine Kunden ausgesucht - wie nett! Und weil sie das Geschenk wirklich unglaublich dringend übergeben wollen, versuchen sie anzurufen und mehrere E-Mails zu senden.

Jedenfalls behauptet der Absender der im November und Dezember versendeten Phishing Mails, die sich als Mails von Media Markt tarnen. Media Markt warnt gleich selber: die angeblichen Geschenke gibt es nicht. Der Absender möchte nur gerne, dass Sie Ihre Daten (auch jene der Kreditkarte) rausrücken, damit er sie im Darkweb verkaufen kann. Klicken Sie also NICHT auf den Link in der E-Mail.



Melden Sie das Problem lieber an MELANI (Melde- und Analysestelle Informationstechnik des Bundes). Danach setzen Sie den Absender auf Ihre Spamliste und löschen die Mails.

So erkennen Sie Phishingversuche

Nebst seltsamer E-Mails und vielen Deutschfehlern fasst Kollege Diggelmann hier für Sie zusammen, woran man diese Betrugsversuche erkennt.