Vorsicht: SMS im Namen der Migros

«Herzlichen Glückwunsch. Sie sind die 2 Gewinner dieser Woche», heisst es in einer SMS, die derzeit kursiert. Allerdings handelt es sich um Phishing, wie «Watson» berichtet. Demnach wird in den Nachrichten behauptet, man sei in einer Ziehung ausgewählt worden und könne nun extrem günstig z.B. ein MacBook Pro oder ein iPhone XS kaufen.

Die Migros warnt über ihren Twitter-Account vor der Masche: Die Phishing-SMS erwecken fälschlicherweise den Eindruck, sie stammten von der Detailhändlerin. Empfänger der SMS sollen auf keinen Link klicken und keine Kreditkartendaten angeben. Wer dennoch auf den Link klickt, der wird auf eine betrügerische Webseite umgeleitet. Dort wird man aufgefordert, an einer Umfrage teilzunehmen. Im Anschluss gelangt man auf eine Webseite mit einer Übersicht von drei Produkten: MacBook Pro, iPhone XS und Samsung S10+. Wer auf ein solches Angebot klickt, wird aufgefordert, seine Kreditkartendaten anzugeben.

Achtung: Es sind aktuell Phishing-Nachrichten auf Mobiltelefonen im Umlauf, welche den falschen Eindruck vermitteln, sie seien von der Migros. pic.twitter.com/ktfl3T6jjK — Migros (@migros) September 16, 2019

PCtipp empfiehlt: Löschen Sie solche SMS unbesehen und klicken Sie auf keinen Fall auf den Link. Melden Sie verdächtige SMS (oder auch E-Mails) an reports@antiphishing.ch oder via antiphishing.ch.