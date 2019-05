Vorsicht: Spam-Welle mit E-Banking-Trojaner

Momentan läuft eine Malware-Spam-Kampagne, die den E-Banking-Trojaner «Retefe» verteilt, wie Melani (Melde- und Analysestelle Informationssicherung) über den Twitter-Account des Government Computer Emergency Response Teams (GovCERT) warnt.



Das angehängte Word-Dokument mit dem Banking-Trojaner wird durch vertrauenswürdige, aber gehackte Kontakte verschickt.

Caution: ongoing malspam campaign using Word documents distributing ebanking Trojan "Retefe" and coming from trustworthy but hacked contacts! Submit suspicious messages on https://t.co/4zlFXHPmD1 pic.twitter.com/6or1b6gqqX

