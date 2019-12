Auf iPhones mit Automation und NFC-Tags arbeiten

Mit der iOS-Version 13.1 hat Apple die Kurzbefehle-App fest ins mobile Betriebssystem integriert. Damit sollen sich Automationen noch einfacher erstellen und aufrufen lassen.



Aufrufen lassen sich die Automationen bei den beiden neuesten Modellreihen nun auch durch NFC-Tags, also Funketiketten, die zum Beispiel als Schlüsselanhänger oder Sticker zu haben sind. Sie kosten wenige Euro und können als Auslöser für Funktionen oder Befehlsketten dienen.



Das kann zum Beispiel die Aktivierung des Flugmodus sein, wenn man sein Smartphone auf den Nachttisch legt, wo ein NFC-Sticker klebt. Oder ein NFC-Tag an der Garderobe aktiviert Bluetooth und startet eine spezielle Playlist, wenn man zum Joggen gehen will.



Konkret wird die Automation durch NFC-Tags von den iPhone-Modellen XS, XS Max und XR sowie 11, 11 Pro und 11 Pro Max unterstützt.



Um solch eine Befehlskette mit dem NFC-Tag als Auslöser (Trigger) zu erstellen, öffnet man die Kurzbefehle-App, wählt «Automation» und dann «Persönliche Automation erstellen». Als Trigger wählt man «NFC» aus und wird dann aufgefordert, den NFC-Tag an die Rückseite des iPhones zu halten und ihm danach einen Namen zu geben - also beispielsweise «Nachttisch» oder «Joggen».

iOS 13 Zu Beginn steht der Spass: Unter iOS13 lassen sich eigene Emojis basteln – auch ohne Face ID

Endlich kriegt iOS den Dark Mode! Weisse Schrift auf dunklem Hintergrund, auch die Menüs sind dunkel gehalten. Lustig: Man kann den Dark Mode auch manuell timen oder einstellen, dass er rechtzeitig zum Sonnenuntergang aktiv wird – den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs weiss er selber

Sehr cool ist die neue Audio-Share-Funktion. Schaut man z.B. im Zug einen Film, kann man mittels dieser Funktion die Tonspur auf weitere Bluetooth-Kopfhörer verteilen – auch die Lautstärke lässt sich dann individuell regeln

Selbst aus Cupertino (Apple) hörte man Komplimente in Richtung Mountain View (Google), was die Navigations-Lösung anging. Dennoch hat man noch nicht aufgegeben. Maps wurde rundumerneuert, mit neu designten Karten, die Häuserskizzen und eine Apple-eigene Version von Street View umfassen

Apple bietet nun auch ein Drittanbieter-Login an. Interessant: Apple betreibt offenbar kein Tracking, selbst eine anonyme Mail-Adresse kann man hinterlegen, wenn man jene der Apple-ID nicht angeben mag

Die Erinnerungs-App wird renoviert und mit einer Toolbar versehen. Dank smarter Funktionen wird sie einfacher zu bedienen

Übersichtlicher und smarter soll auch die Fotos-App werden. Bei mehreren Bildern mit dem gleichen Motiv soll das bessere erkannt werden. Auch ein neues Bearbeitungs-Tool wird integriert

Ressourcen smarter einsetzen, den Akku schonen – das ist das Motto von iOS 13. Auch das Laden soll so funktionieren, dass der Stromfluss bei einem gewissen Ladestand automatisch gestoppt und keine unnötige Energie verschwendet wird