Grosses Jubiläums-Update für SoftMaker FreeOffice 2018

Nachdem SoftMaker bereits im April ein grosses Update zur Feier des 30-jährigen Firmenjubiläums an die Nutzer seiner zahlungspflichtigen Büro-Suite ausgerollt hatte, verteilen die Nürnberger nun das grosse Aktualisierungspaket auch an Anwender der kostenlosen FreeOffice-Lösung.

Mit dem Update ist die Office-Suite laut Entwickler nun auch mit Dokumenten aus Microsoft Office 2019 kompatibel. DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien sollen sich entsprechend nahtlos öffnen, bearbeiten und speichern lassen.

Optimierte Nutzeroberfläche für FreeOffice 2018

Zu den Highlights des sogenannten Jubiläums-Updates zählt ausserdem die optimierte Nutzeroberfläche. Die bereits in FreeOffice 2018 angepasste Menüoberfläche erhält ein ergonomisches Interface mit neu gestalteten Symbolleisten, die einen einfacheren Zugriff auf viele Funktionen versprechen. Zudem gibt es neue Tastenkürzel für den Formatierungspinsel. Damit kann die Textformatierung von markierten Passagen per [Strg] + [Umschalt] + [C] und [Strg] + [Umschalt] + [V] kopiert und wieder eingefügt werden.

In der Dokumentenverarbeitung TextMaker haben die Entwickler indessen das integrierte Datenbankmodul runderneuert, um den Umgang mit CSV-Dateien zu erleichtern. Zudem erlaubt das Programm jetzt auch das Drucken markierter Texte. Die Tabellenkalkulation PlanMaker wird im Rahmen des Updates mit verbesserten Autofiltern sowie mehr als 50 neuen Rechenfunktionen und Rundungsoptionen ausgestattet.

SoftMaker OfficeFree ist wie gehabt kostenlos für den privaten als auch geschäftlichen Einsatz unter Windows, macOS oder Linux nutzbar. Für den Download der Software ist eine Registrierung beim Anbieter erforderlich, eine Lizenz erlaubt den parallelen Betrieb auf zu bis fünf Systemen.