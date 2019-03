Digitec Galaxus akzeptiert neu Kryptowährungen

Digitec Galaxus nimmt neu Kryptowährungen entgegen. Kundinnen und Kunden können Waren mit Bitcoin Cash ABC und Bitcoin Cash SV bezahlen. Akzeptiert werden ausserdem Altcoins wie Ethereum, Ripple, Binance Coin, Litecoin, Tron, Neo oder OmiseGo, wie es in einer Mitteilung des grössten Schweizer Onlinehändlers heisst. Möglich sei dies ab einem Wert von 200 Franken. «Kryptowährungen faszinieren und könnten im E-Commerce zu einem relevanten Zahlungsmittel werden – diese Entwicklung wollen wir unterstützen», wird Oliver Herren, CIO und Mitgründer von Digitec Galaxus, im Communiqué zitiert.

Digitec Galaxus verlangt keine Gebühren

Die Migros-Tochter verlangt laut eigenen Angaben für Transaktionen mit Kryptowährungen selber keine Gebühren. Allerdings zwackt Coinify via Umrechnungskurs eine Gebühr von 1,5 Prozent des Kaufbetrags ab. Weitere Transaktionsgebühren fielen je nach Währung und Geschwindigkeit der Abwicklung an. Normalerweise erfolge die Zahlungsbestätigung durch Coinify innerhalb weniger Minuten, versichert Digitec Galaxus. Auf der Bezahlseite zeige Coinify zudem jeweils den aktuellen Stand an.