Google feiert 21. Geburtstag

Heute, am 27. September 2019, wird Google offiziell 21. Das Unternehmen hat zwar mehrere Geburtstage, aber am 27. September 1998 ging die Websuche online.

Nostalgisches Doodle

Der US-Konzern feiert dies natürlich wieder mit einem speziellen, diesmal nostalgischen Doodle. Darauf ist einer der ersten Google-Computer aus der Gründer-Garage von 1998 zu sehen, rund um das Bild im Fotostil ein paar Konfetti. Dass es sich um den 21. Geburtstag handelt, erfährt man allerdings nur, wenn man mit dem Cursor über das Doodle fährt. Ansonsten deutet nur das Datum 27. September 1998 an, dass es sich um ein spezielles Datum handelt. Ungewohnt dezent für Google.

Das erste Google Doodle entstand übrigens, als Larry Page und Sergey Brin zum Burning Man Festival fuhren und ihren Kontakten mitteilen wollten, dass sie vorerst nicht erreichbar seien. Heute sind die Doodles weltbekannt. Zu wichtigen Anlässen erstellen die Entwickler von Google jeweils diese animierten Grafiken, die den Schriftzug auf der Startseite der Suchmaschine temporär ersetzen. Eine Übersicht über alle Doodles gibt es hier.

Internetsuchmaschinen gab es auch schon vor Google. Aber es war der neue Ansatz der beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin, der Google schnell nach vorn brachte. Ihre Idee: Die Relevanz einzelner Webseiten zeigt sich darin, wie oft auf sie verlinkt wird. Inzwischen spielen im von vielen Mitarbeitern weiterentwickelten Google-Algorithmus Hunderte weitere Faktoren mit. Die erste Version ihrer Suchmaschine, die zunächst BackRub hiess, programmierten Page und Brin ab 1996 noch zu Hause. Relativ schnell wurde sie in Google umbenannt – eine Anspielung auf das Wort Googol, die mathematische Bezeichnung für eine 1 mit 100 Nullen.

Zum aktuellen Jubiläum der Websuche blicken wir in unserer Bildergalerie zurück. Oben rechts finden Sie ausserdem eine Zusammenstellung von Google-Apps.

Googles frühe Jahre Die ursprüngliche Google-Seite mit separaten Eingabefeldern für Suchen auf den Webseiten der Stanford-Universität oder im Web

Garage und Haus von Susan Wojcicki in Palo Alto, wo Google eine erste Heimstatt gefunden hatte. Wojcicki wurde später Mitarbeiterin Nr. 16 und ist heute CEO von YouTube

Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page beim Hockey-Spiel

Googles erste grosse Pressekonferenz am 7. Juni 1999

Das erste Doodle. Es soll anzeigen, dass die beiden Google-Gründer am Burning Man Festival teilnehmen

Werbung

Susan Wojcicki, die Garagenvermieterin und spätere Google-Mitarbeiterin

Eines der ersten Büros

Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin entspannen sich auf bunten Bällen am neuen Hauptsitz der Firma in Mountain View

Frühes Google-Logo mit Suchmaske

Die ursprüngliche Google-Speichereinheit. Sie bestand aus Legobausteinen und zehn 4-Gigabyte-Festplatten

Werbung

Der Schweizer Mitarbeiter Urs Hölzle brachte mit Yoshka den ersten Hund in die Firma

Eine frühe Forschungsarbeit für die Stanford-Universität von Sergey Brin

Das Google-Team vor dem Umzug von Palo Alto nach Mountain View

Der erste Server, auf dem Google lief

Vor 15 Jahren eröffnete Google sein erstes Büro in der Schweiz. Vor rund zwei Wochen hatte Google Schweiz zu seinem 15. Jubiläum die neuen Räumlichkeiten an der Europaalle in Zürich eröffnet (PCtipp berichtete).