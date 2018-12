So kommt Ihr Weihnachtspaket noch rechtzeitig an

Damit es unter dem Weihnachtsbaum keine Tränen gibt, muss man sein Paket rechtzeitig bei der Post aufgeben oder das Geschenk online bestellen.

Die Weihnachtsaktion der Schweizerischen Post, bei der man sein Paket 1 Franken günstiger verschicken kann, dauert noch bis am 24. Dezember.

Wer noch am Freitag (21. Dezember) vor Weihnachten ein vergünstigtes Aktionspaket abschicken will, kann das in der Regel in den Poststellen bis am Mittag tun. Es wird laut einer Mitteilung der Post noch unter dem Weihnachtsbaum landen, «wenn nicht Wetterkapriolen den Strassen- und Schienenverkehr zum Stocken bringen». Dies sind die spätesten Aufgabetermine für Pakete und Briefe:

Pakete Schweiz

Swiss-Express «Mond»: 22. Dezember

PostPac/Sperrgut Priority: 21. Dezember

PostPac/Sperrgut Economy: 20. Dezember

Für Pakete nach Europa/übrige Länder sind die Fristen bereits abgelaufen.

Briefe Schweiz

Swiss-Express «Mond»: 22. Dezember

A-Post: 22. Dezember

B-Post: 19. Dezember

Briefe Europa

URGENT: 18. Dezember

Für Priority und Economy ist es bereits zu spät, das wären der 14. resp. 7. Dezember gewesen. Dasselbe gilt für Briefe in übrige Länder, da sind die Fristen bereits abgelaufen.

Wann muss ich online spätestens bestellen?

Die allerspätesten Bestelltermine bei Schweizer Elektronikhändlern und die Versandpreise der Post - und was die Post nicht verschicken kann - sehen Sie in unserer Bildergalerie.