So soll Google den Firefox-Browser sabotiert haben

Nightingale führt weiter aus, dass es fortan laufend Bugs und Performance-Probleme in Gmail und den Google Docs gegeben habe, wenn diese über den Mozilla-Browser aufgerufen wurden. Ausserdem sei Firefox vermehrt als «inkompatibel» deklariert worden.

So I want to talk about google/alphabet and “amateur hour” tactics. It’s a piece of the #BlockSidewalk discussion I may have unique perspective on.



Because they’ve run this play on me before. https://t.co/XpAVr9gACl

— Johnathan Nightingale (@johnath) 13. April 2019