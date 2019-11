YouTube: Neues Design und Features für Desktop und Tablet

Ab sofort ist für YouTube Desktop und für die Android- und iOS-Apps für Tablets ein neuer Look verfügbar. Das Auffinden von Videos soll noch einfacher werden, schreibt Google in einem Blog-Beitrag (Englisch).

Was genau überarbeitet wurde, ist erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Google hat sich auf Fine-Tuning und eine Verbesserung der Anwender-Erfahrung konzentriert. Mit dem neuen Look werden längere Videotitel angezeigt und die Miniaturansichten sind grösser geworden. Ausserdem gibt es eine Videovorschau in höherer Auflösung.

Neu kann man anpassen, was als nächstes in der Warteschlange (Engl. queue) angezeigt wird. Das funktioniert laut YouTube für eine Handvoll von Videos. Während man diese für die Warteschlange markiert, wird ein Video, das man sich gerade anschaut, nicht unterbrochen. Allerdings werden diese Videos bei einem Schliessen des Browsers nicht in der Warteschlange gespeichert. Hierzu speichert man sie in der permanenten Wiedergabeliste Später ansehen.

Vorgeschlagene Videos von Kanälen, die man nicht sehen möchte, kann man entfernen. Fürs Smartphone gibt es diese Funktion bereits seit Anfang Jahr, nun folgt sie für die Desktopversion.