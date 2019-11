Zahl-Terminals in der ganzen Schweiz gestört

Seit kurz vor 9 Uhr heute morgen sind in der ganzen Schweiz Probleme bei der Zahlung mit EC- und Kreditkarten gekommen. Auch beispielsweise bei SBB-Ticketautomaten. Das diese Probleme bekannt sind, bestätigte eine Sprecherin von Six Payment gegenüber dem Portal Watson.

Aufgrund technischer Probleme sind Fahrplanabfragen und der Billettkauf via https://t.co/MLFRPzdVxS & SBB Mobile zurzeit nur eingeschränkt möglich. Due to technical problems, the timetable enquiries and ticket purchase via https://t.co/MLFRPzdVxS & SBB Mobile is currently limited

— RailService SBB CFF FFS (@RailService) October 15, 2018